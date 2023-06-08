Пушилин опроверг украинское присутствие в Артемовске

Пушилин: ни одного украинского преступника в Артемовске нет, город контролирует Россия

Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг сообщения Киева об «украинском присутствии» в Артемовске. Об этом он сообщил РИА Новости.

Пушилин заверил, что ни одного украинского преступника в городе нет, он находится под полным контролем российских сил.

«Вы знаете, это же характерно для украинского режима, и, с учетом монополии на информационную составляющую, они позволяют себе - и во многом успешно достаточно - для своей аудитории вводить ее же и в заблуждение», - сказал он.