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04:25, 8 июня 2023Бывший СССР

Пушилин рассказал о попытках Киева атаковать Артемовск

Пушилин назвал ситуацию в Артемовске сложной из-за постоянных обстрелов ВСУ

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о стабильно сложной ситуации в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Пушилин отметил, что, несмотря на постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстановку в городе удается контролировать.

По словам врио главы ДНР, силы Киева на регулярной основе «пытаются продавить как фланги, так и непосредственно совершают обстрелы, зачастую хаотические, но регулярные».

Пушилин выразил мнение, что ВСУ будут предпринимать попытки вернуть утраченные позиции «хоть в какой-то части». «Но мы понимаем, что этого противнику позволить не можем, поэтому там сконцентрированы достаточно серьезные силы», — добавил он.

5 июня Пушилин также назвал ситуацию на флангах Артемовска тяжелой, но контролируемой. Он отметил, что сам город подвергается постоянным обстрелам со стороны Украины.

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    Марина Совина
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