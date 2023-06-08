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11:54, 8 июня 2023Россия

В Госдуму внесли проект о первоочередном праве детей медиков на место в детсадах

В Госдуму внесен законопроект о первоочередном праве детей медиков на место в детсадах

Фото: Sandy Millar / Unsplash

В Государственную Думу внесен законопроект, согласно которому предлагается в первую очередь зачислять в детские сады детей медиков. Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Проект закона предложило Алтайское краевое Заксобрание. Уточняется, что право на приоритетное зачисление в детсады может быть предоставлено детям медработников, которые оказывают первичную, скорую и скорую специализированную медицинскую помощь.

«В настоящее время льготы при зачислении в детские сады имеют дети военнослужащих, пожарных, из многодетных семей, инвалидов, одиноких матерей и ряда других категорий граждан», — говорится в пояснительной записке и подчеркивается, что для детей медиков таких льгот нет.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о праве первоочередного зачисления в школы, детские сады и лагеря детей погибших участников специальной военной операции, а также добровольцев. Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, на данный момент право на первоочередное зачисление есть только у семей военнослужащих.

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    Анастасия Шейкина
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