В Госдуму внесли проект о первоочередном праве детей медиков на место в детсадах

В Госдуму внесен законопроект о первоочередном праве детей медиков на место в детсадах

В Государственную Думу внесен законопроект, согласно которому предлагается в первую очередь зачислять в детские сады детей медиков. Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Проект закона предложило Алтайское краевое Заксобрание. Уточняется, что право на приоритетное зачисление в детсады может быть предоставлено детям медработников, которые оказывают первичную, скорую и скорую специализированную медицинскую помощь.

«В настоящее время льготы при зачислении в детские сады имеют дети военнослужащих, пожарных, из многодетных семей, инвалидов, одиноких матерей и ряда других категорий граждан», — говорится в пояснительной записке и подчеркивается, что для детей медиков таких льгот нет.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о праве первоочередного зачисления в школы, детские сады и лагеря детей погибших участников специальной военной операции, а также добровольцев. Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, на данный момент право на первоочередное зачисление есть только у семей военнослужащих.