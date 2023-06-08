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12:34, 8 июня 2023Силовые структуры

В российском регионе неизвестные подожгли оборудование на железной дороге

В Ростовской области неизвестные ночью подожгли железнодорожное оборудование

Фото: Kote Puerto / Unsplash

В Ростовской области неизвестные ночью подожгли железнодорожное оборудование. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, неустановленные лица повредили релейный и батарейный шкафы в районе станции Хапры. На месте обнаружили две пятилитровые бутылки, десятилитровую канистру и тряпки, пропитанные горючим. Диверсия привела к задержке в движении двух поездов, в настоящее время последствия повреждений устранены.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом. Нарушителям грозит до пяти лет колонии. Личности причастных устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Иркутске задержали троих подозреваемых в поджоге подстанции троллейбусного депо.

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    Илона Палей
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