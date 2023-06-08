Американское издание опубликовало «пророчества» Ванги о ядерной катастрофе

Издание NYP опубликовало «пророчество» Ванги о ядерной катастрофе в 2023 году

Американское издание The New York Post (NYP) опубликовало «пророчество» болгарской ясновидящей и прорицательницы Ванги (полное имя — Вангелия Пандева Гуштерова). Статья под заголовком «Слепой мистик Баба Ванга сделала ужасающее предсказание о ядерной катастрофе в 2023 году» была опубликована на сайте NYP.

«Последовали Ванги утверждают, что прорицательница предвидела ядерную катастрофу, которая опустошит Землю до конца 2023 года», — говорится в статье. Авторы материала пишут, ссылаясь на «предсказания» Ванги, что в результате атомного взрыва над Азией осядут токсичные облака. «Другие страны тоже могут пострадать, так как токсичные облака распространят по миру серьезные заболевания», — отмечают журналисты.

Помимо ядерной катастрофы, издание приводит и другие «предсказания» Ванги. По данным ресурса, ясновидящая также утверждала, что в 2023 году начнется разрушительное изменение орбиты, в результате чего растают ледники, а также произойдет мощная солнечная буря. Издание отмечает, что ясновидящая также предсказывала «конец естественной беременности» в 2023 году. По словам последователей Ванги, все дети будут выращиваться в лабораториях. «Родители смогут выбирать черты лица, цвет волос и глаз детей», — добавили авторы.

Ванга — слепая женщина, которой приписывают дар предсказания. Ванга родилась в 1911 году в городе Струмица на территории современной Северной Македонии. Слухи о ее сверхъестественных способностях появились во время Второй Мировой войны. Принимала посетителей у себя дома в болгарском селе Рупите. Ей нередко приписывают различные предсказания, некоторые из которых противоречат друг другу. Академик РАН физик Евгений Александров называл Вангу «отлично раскрученным государственным бизнесом».