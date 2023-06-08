В России предложили уменьшить срок отключения горячей воды летом

Депутат Чернышов предложил уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней

Вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат направил письмо министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину, в котором попросил уточнить, существуют ли на сегодняшний день ограничения, не позволяющие сократить продолжительность отключений горячей воды до этого срока.

«На дворе 2023 год, но до сих пор в большинстве районов Москвы, не говоря о других городах, горячую воду отключают на десять дней», — заявил он.

Чернышов выразил уверенность, что современные технологии позволяют за три дня провести ежегодный ремонт и профилактику систем водоснабжения. «Предлагаю не откладывая, уже этим летом, обязать коммунальные службы не отключать горячую воду больше чем на три дня», — сказал он.

Плановые отключения горячей воды в Москве начались 15 мая. По словам заместителя мэра города Петра Бирюкова, мера необходима для проведения гидравлических испытаний — в ходе них специалисты находят возможные ненадежные участки тепловых сетей, чтобы вовремя их отремонтировать.

