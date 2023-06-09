Россиянин на самокате выстрелил в прохожего из арбалета и попал на видео

В Чите 56-летний житель на самокате выстрелил из арбалета в прохожего и попал на видео

Передвигающийся на самокате 56-летний житель Читы выстрелил в прохожего из арбалета и по пути домой попал в объективы камер видеонаблюдения. Запись «Ленте.ру» предоставили в УМВД по Забайкальскому краю.

На кадрах видно, как мужчина на самокате проезжает по двору. Во время движения у него из сумки выпадает арбалет. После этого он пешком возвращается за ним, поднимает с земли и убегает.

Мужчину задержали возле его дома. Свой арбалет он спрятал среди мусора, однако правоохранители его нашли и изъяли. Сейчас полицейские выясняют, по какой причине фигурант выстрелил в прохожего, который шел на работу.

Потерпевший остался жив, так как стрела застряла в его одежде.