Сообщение о сборе школьных рюкзаков для участников СВО опровергли

В Тюменской области опровергли информацию о сборе рюкзаков для участников СВО

Сообщение о сборе школьных рюкзаков для участников специальной военной операции (СВО) оказалось недостоверным.

Ранее в июне в мессенджерах и соцсетях появились сообщения с одинаковым содержанием о сборе школьных рюкзаков для военных, участвовавших в СВО. «Не выкидывайте их нещадно, постирайте их и принесите в пункты приема гуманитарки для госпиталей, там ребят отправляют в тыл на дальнейшее лечение, а положить личные вещи не во что», — говорится в сообщении, опубликованном в одном из сообществ во «ВКонтакте».

В информационном центре правительства Тюменской области опровергли информацию о нехватке рюкзаков для участников конфликта на Украине. Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко заявил, что школьные рюкзаки ни в зоне спецоперации, ни в госпиталях не нужны.

«Это ложная информация. Ребята обеспечены обмундированием, медицинская помощь оказывается в полном объеме. Жители региона, которые хотят помочь нашим бойцам, могут обратиться в волонтерский штаб #МыВместе, присоединиться к добровольцам, которые делают маскировочные сети, перечислить средства в рамках акции "100 миллионов для Победы"», — сказал он.

Информация о сборе школьных рюкзаков для участников спецоперации не появилась в СМИ, однако распространилась в соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»