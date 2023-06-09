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18:57, 9 июня 2023Силовые структуры

В Москве поймали мужчину за совращение 11-летнего знакомого мальчика

В Москве задержали 34-летнего мужчину, домогавшегося 11-летнего знакомого мальчика

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержали 34-летнего мужчину, домогавшегося 11-летнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с декабря 2022 года по апрель 2023 года фигурант приставал к знакомому ребенку и совращал его.

Сейчас его обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и части 2 статьи 135 («Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. Сейчас решается вопрос об его аресте.

В СКР отметили, что проверяют россиянина на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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    Екатерина Власова
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