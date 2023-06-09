Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:00, 9 июня 2023Экономика

В России импортозаместили деталь для иностранных самолетов

«Аэрофлот» и «Росатом» импортозаместили воздушные фильтры для зарубежных самолетов

Фото: Unsplash.com

Российская авиакомпания «Аэрофлот» и госкорпорация «Росатом» импортозаместили воздушные фильтры для самолетов зарубежного производства, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на перевозчика.

Отмечается, что в рамках совместного проекта было освоено производство детали для систем подачи воздуха в салон. Ее производит компания «Наука и инновации» при содействии ученых из Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского.

Сообщается, что фильтры соответствуют необходимым техническим характеристикам и на 20-25 процентов превышают аналогичные иностранные, что делает их более конкурентоспособными и экономически эффективными.

В «Аэрофлоте сообщили, что планируют расширять линейку импортозамещенных компонентов.

Ранее «Аэрофлот» анонсировал совместный проект с компанией «ИЦ ИАС» по сотрудничеству в рамках импортозамещения иностранного программного обеспечения AMOS, которое используется для поддержания летной годности и проведения технического обслуживания и ремонтов воздушных судов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Глава Крыма оценил ход спецоперации
    В России предупредили о возможности ВСУ использовать биологическое оружие
    В Европе заявили об усталости от солидарности с украинскими беженцами
    В США назвали условие для дальнейшей помощи Украине
    В России импортозаместили деталь для иностранных самолетов
    Стало известно о судьбе «Троицы» после экспонирования в храме Христа Спасителя
    Украина призвала Россию предоставить доступ на левобережье Днепра
    В Совфеде оценили заявление американского генерала о трех сверхдержавах
    Нидерланды помогут Украине в борьбе с последствиями наводнения
    Мощный взрыв и пожар в Бердянске попали на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.