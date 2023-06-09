В России импортозаместили деталь для иностранных самолетов

«Аэрофлот» и «Росатом» импортозаместили воздушные фильтры для зарубежных самолетов

Российская авиакомпания «Аэрофлот» и госкорпорация «Росатом» импортозаместили воздушные фильтры для самолетов зарубежного производства, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на перевозчика.

Отмечается, что в рамках совместного проекта было освоено производство детали для систем подачи воздуха в салон. Ее производит компания «Наука и инновации» при содействии ученых из Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского.

Сообщается, что фильтры соответствуют необходимым техническим характеристикам и на 20-25 процентов превышают аналогичные иностранные, что делает их более конкурентоспособными и экономически эффективными.

В «Аэрофлоте сообщили, что планируют расширять линейку импортозамещенных компонентов.

Ранее «Аэрофлот» анонсировал совместный проект с компанией «ИЦ ИАС» по сотрудничеству в рамках импортозамещения иностранного программного обеспечения AMOS, которое используется для поддержания летной годности и проведения технического обслуживания и ремонтов воздушных судов.

