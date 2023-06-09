Россиянин напал на девятилетнего ребенка-инвалида и попал на видео

В Краснодаре мужчина напал на девятилетнего ребенка-инвалида и попал на видео

В Краснодаре мужчина напал на девятилетнего ребенка-инвалида на детской площадке. Это сняли на видео, его публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно, как мужчина подходит к мальчику, ударяет и валит его на землю.

По данным авторов канала, к мальчику подошел один из родителей, который выгуливал другого ребенка, являющимся инвалидом по слуху, на детской площадке. Мужчина ударил мальчика по голове и повредил ухо, из-за чего у него вылетел слуховой аппарат.

Пострадавшего госпитализировали. Его отец написал заявление в полицию, агрессивного россиянина ищут сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Первомайском районе Новосибирска школьник вместе с матерью избил 33-летнего инвалида из-за личной неприязни. Мальчик получил сотрясение мозга.