Молодой россиянин изнасиловал экс-возлюбленную и получил 3,5 года колонии

В Астрахани осудили на 3,5 года 22-летнего юношу, изнасиловавшего 19-летнюю бывшую подругу

В Астрахани суд приговорил к 3,5 года лишения свободы 22-летнего местного жителя за изнасилование 19-летней девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, юноша поссорился со своей новой подругой и решил позвонить экс-возлюбленной. Он предложил ей встретиться и что-то обсудить. Ночью 21 сентября 2022 года недалеко от домов на улице Звездной осужденный напал на потерпевшую и надругался над ней.

Ранее стало известно, что в Торосово 30-летний мужчина напал на 17-летнюю сестру жены и изнасиловал ее в поле.