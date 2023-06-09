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Молодой россиянин изнасиловал экс-возлюбленную и получил 3,5 года колонии
В Астрахани осудили на 3,5 года 22-летнего юношу, изнасиловавшего 19-летнюю бывшую подругу
В Астрахани суд приговорил к 3,5 года лишения свободы 22-летнего местного жителя за изнасилование 19-летней девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Россиянин признан виновным по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима.
По данным ведомства, юноша поссорился со своей новой подругой и решил позвонить экс-возлюбленной. Он предложил ей встретиться и что-то обсудить. Ночью 21 сентября 2022 года недалеко от домов на улице Звездной осужденный напал на потерпевшую и надругался над ней.
Ранее стало известно, что в Торосово 30-летний мужчина напал на 17-летнюю сестру жены и изнасиловал ее в поле.