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02:58, 9 июня 2023Мир

Трампа вызвали в суд из-за хранения секретных материалов

Трамп заявил, что его вызвали в суд в связи с хранением секретных материалов

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что его вызвали в суд через адвокатов из-за хранения секретных материалов. В связи с этим он должен явиться на заседание во вторник, 13 июня, сообщил экс-лидер государства на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Коррумпированная администрация Байдена проинформировала моих адвокатов, что мне предъявлены обвинения», — заявил Трамп.

Он считает, что обвинения, которые ему планируют предъявить, связаны с секретными данными, которые агенты Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли из его поместья Мар-а-Лаго во Флориде. По его словам, он не ожидал, что подобное может произойти с бывшим главой Белого дома.

Ранее стало известно, что прокуратура США уведомила Трампа о ведении против него уголовного расследования. Сам он ранее в соцсетях опубликовал заявления о том, что никто не говорил ему о предъявлении обвинений. Политик заверил, что он «не совершил ничего плохого».

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    Марина Совина
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