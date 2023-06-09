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14:46, 9 июня 2023Бывший СССР

В Киеве отслужат панихиду по предателю Петра I

Минкульт Украины сообщил, что в Киево-Печерской лавре отслужат панихиду по гетману Мазепе

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Панихиду по гетману Ивану Мазепе, предавшего русского царя Петра I во время Северной войны, отслужат в Киево-Печерской лавре 11 июня 2023 года, сообщило Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины в Telegram.

«Это событие станет началом возрождения в украинской Лавре традиции чествования выдающихся фигур национальной истории и культуры», — говорится в публикации.

С инициативой подобного богослужения выступило само МКИП, поддержку оно получило в украинском офисе ЮНЕСКО. В рамках мероприятия также представят новый проект — музейный центр «Гетман Иван Мазепа и его время».

Мазепа, состоявший на службе у Петра I, перешел на сторону шведского короля Карла XII в 1708 году, спустя восемь лет войны. Через год после этого русская армия разбила шведские войска в Полтавской битве. Мазепа бежал в Османскую империю, где прожил менее года. Русской православной церковью гетман предан анафеме.

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    Алевтина Запольская
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