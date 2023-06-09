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19:25, 9 июня 2023Экономика

В России предложили ввести минимальные цены на весь алкоголь

Госдума предложила установить минимальные цены на весь алкоголь из-за массовых отравлений

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Комитет по экономической политике Госдумы предложил ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на всю алкогольную продукцию. Об этом со ссылкой на зампредседателя комитета Надежду Школкину сообщает ТАСС.

Ужесточить регулирование рынка алкоголя решили после массовых отравлений суррогатным алкоголем под маркой «Мистер Сидр», от которых пострадали более ста россиян. По словам Школкиной, подобные случаи в стране не единичны, поэтому власти должны выработать пути решения и принять превентивные меры.

Депутаты предлагают отменить мораторий на проверку продавцов всех видов спиртного. Кроме того, для легализации рынка и активному противодействию нелегальной продукции необходимо рассмотреть вопрос о введении МРЦ на всю алкогольную продукцию и перераспределении части акцизов в региональные бюджеты, добавила Школкина. Также в профильном комитете решили создать механизм утилизации конфискованного спирта. Благодаря этому государство не будет платить за его хранение, и контрафакт гарантированно не вернется на рынок.

Первые случаи отравления напитками «Мистер Сидр» зафиксировали 5 июня в Ульяновской области. После аналогичные сообщения поступили из Нижегородской, Самарской, Пензенской, Курганской областей и Республики Удмуртия. 7 июня Роспотребнадзор объявил об изъятии из оборота 66,5 тысячи литров пивного напитка. Самые большие объемы контрафакта обнаружили в Астраханской и Курганской областях, а также в Республике Удмуртия.

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    Вячеслав Агапов
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