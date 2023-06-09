Российского военнослужащего осудили на 5,5 года за самовольное оставление части

В Ростове-на-Дону военнослужащего осудили на 5,5 года колонии за уклонение от мобилизации

Гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего, уклонившегося от исполнения обязанностей в период мобилизации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по части 4 и 5 статьи 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 18 августа 2022 года фигурант решил отдохнуть от службы и не вернулся из отпуска. Он находился в Пскове и Таганроге. После объявления о частичной мобилизации, он продолжил проводить время по своему усмотрению. Однако 30 января военнослужащего задержали и доставили в комендатуру.

Отмечается, что осужденный признал вину и раскаялся.