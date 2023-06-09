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17:50, 9 июня 2023Среда обитания

Человечеству предрекли жизнь в трущобах

ООН: 3 миллиарда человек будут жить в трущобах к 2050 году

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

К середине столетия три миллиарда человек окажутся в трущобах. Жизнь в таких условиях человечеству предрек исполнительный директор ООН-Хабитат Маймуна Мохд Шариф, передает издание Eco-Business.

Эксперты отмечают, что прежде недостаточное количество жилья рассматривалось как проблема развивающихся стран, однако теперь она превратилась в глобальный кризис. Нехватка домов наблюдается в США, Великобритании, Германии и других богатых государствах.

«Более половины населения мира уже проживает в городах и поселках. К 2050 году доля городских жителей увеличится до 70 процентов от мировой популяции. Таким образом, борьба с бедностью и неравенством в городах стала более актуальной, чем когда-либо прежде», — заявил Шариф. Он добавил, что половина прироста населения трущоб придется на Нигерию, Филиппины, Эфиопию, Танзанию, Индию, Демократическую Республику Конго, Египет и Пакистан.

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Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), во многих странах стоимость жилья растет быстрее, чем доходы. Председатель объединения жителей трущоб Slum Dwellers International Джозеф Мутури предложил властям бороться с проблемой путем благоустройства неблагополучных районов вместо того, чтобы расселять их жителей за пределы города. По его словам, переехавшие в плохо обслуживаемые кварталы на городских окраинах семья часто оказываются вынуждены вернуться в трущобы.

В апреле сообщалось, что компания индийского миллиардера Гаутама Адани захотела перестроить район из фильма «Миллионер из трущоб». Местные жители опасаются, что у девелопера не хватит средств на завершение проекта, из-за чего стройка затянется.

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    Александра Качан
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