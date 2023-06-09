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14:37, 9 июня 2023Бывший СССР

На Украине заявили об отсутствии смысла в посредниках на переговорах с Россией

Глава Минобороны Украины Резников: в посредниках на переговорах с Россией нет смысла

Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не видит смысла в посредниках на переговорах с Россией при сохранении целей специальной военной операции (СВО). Его слова передает РИА Новости.

«Всем, по сути, было сказано, что, если вы говорите о медиации или фасилитации, то правило любого медиатора, фасилитатора, посредника — сначала идентифицировать интересы сторон», — сказал он.

Резников добавил, что Украина видит «очередь желающих» примирить стороны. Как утверждает глава Минобороны, Киев заинтересован в мирном государстве. Украина желает быть в добрососедских отношениях со всеми соседями, отметил он.

Ранее Резников заявлял, что переговоры с российской стороной возможны при условии изменения Москвой целей СВО. По словам министра, Украина может жить мирно, но для этого России следует изменить свой подход к решению конфликта.

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    Кристина Есикова
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