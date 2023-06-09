Бывшего полицейского заподозрили в получении взятки в миллион рублей от коллег

В Ставрополе бывшего инспектора ГИБДД заподозрили в получении взятки в миллион рублей

Бывшего инспектора по особым поручениям отделения надзора за техническим состоянием транспортных средств УГИБДД по Ставропольскому краю заподозрили в получении взятки в миллион рублей от коллег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, в период с апреля 2018 года по февраль 2023 года правоохранитель через замначальника отдела ГИБДД ОМВД России «Буденновский» получал деньги от других инспекторов за покровительство по службе.

Дело было возбуждено по материалам краевых управлений ФСБ, МВД и ГИБДД России. По решению суда экс-полицейского поместили в СИЗО.