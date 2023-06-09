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15:42, 9 июня 2023Экономика

В России отложили продажи бюджетных иранских автомобилей Saipa

Дистрибьюторы предупредили о задержке продаж иранских машин Saipa в России

Фото: Артем Соболев / news.ru / Globallookpress.com

Ожидающийся в начале июня старт продаж иранских бюджетных автомобилей Saipa в России откладывается. Об этом сообщил Autonews со ссылкой на одного из дистрибьюторов бренда.

Продавать Saipa в России планировали белорусское предприятие «Лаки Кэренси» (которое также собиралось реализовывать автомобили в Белоруссии) и дилерский холдинг «Бест Моторс». Оба импортера заявляли, что за три года каждый собирается продать по 45 000 машин. В 2023 году в планах у компаний было реализовать по 10 тысяч автомобилей.

Источник Autonews на рынке считает, что холдинги недооценили сложности, связанные с самостоятельной продажей машин. По его словам, дилеры недооценивали работу, которую проводит официальный импортер. «Им [дилерам] кажется, что достаточно просто привезти машины, но за этим стоит и решение множества проблем с логистикой, и маркетинговые усилия по продвижению бренда», — отметил он.

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Другой источник, осведомленный о ситуации с автопромышленностью Ирана, предположил, что России просто могло не хватить автомобилей. «Иранцы поставляют на экспорт улучшенные варианты своих моделей, для их выпуска нужно менять производство, и они не станут этого делать без финансовых гарантий и обещаний выкупить всю, достаточно большую партию», — сообщил он.

Учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян выразил уверенность в том, что с логистикой проблем возникнуть не могло. «Проблем с поставками как по Каспийскому морю, так и по суше через Армению и Грузию нет, тем более что это не санкционный товар», — сказал он.

Saipa должна была занять пустующую на рынке нишу для автомобилей стоимостью от миллиона до двух миллионов рублей. В начале весны 2023 года, когда было объявлено о будущих поставках, ниже отметки в миллион рублей предлагалась Lada Granta, китайские новые иномарки же продавались по цене от двух миллионов рублей. Но к лету на российском рынке появились несколько машин, которые заполнили пустующую нишу — BAIC U5 Plus (1,7 миллиона рублей) и Changan Alsvin (1,65 миллиона рублей). Кроме того, 9 июня начинаются продажи новой Lada Vesta. Она будет стоить от 1,24 миллиона рублей до 1,7 миллиона рублей.

Ослабление рубля также сыграло против импорта машин из Ирана. С учетом изменения курса ранее запланированная цена от миллиона до 1,7 миллиона рублей поднялась до суммы от 1,1 миллиона рублей до 1,8 миллиона рублей.

Иранский производитель Saipa собирался представить на российском рынке три модели автомобилей. Это компактный седан Saina, хетчбэк Quik и флагманский седан Shahin.

Saina и Quik созданы на платформе X200, которую разработали для Ford Festiva первого поколения. Модели оснащены полуторалитровым двигателем мощностью 87 лошадиных сил. Saipa Shahin построена на платформе Toyota B от Toyota Yaris второго поколения. На ней установлен турбированный полуторалитровый двигатель мощностью 112 лошадиных сил.

Мария Черкасова
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