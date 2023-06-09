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04:23, 9 июня 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в двух областях

УНИАН сообщило о взрывах в Ровненской и Житомирской областях Украины

Фото: Pixabay

В двух регионах Украины прогремели взрывы, речь идет о Житомирской и Ровненской областях, сообщает агентство УНИАН в Telegram-канале.

По предварительно информации, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Другие подробности издание не приводит. «Страна.ua» сообщает о работе ПВО в Харькове.

До этого стало известно о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях. Местных жителей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не снимать работу ПВО.

Также по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. В настоящее время отбой тревоги дали только в Винницкой области.

Вечером 8 июня власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории республики. Кроме того, Telegram-канал Klymenko Time сообщил о взрывах в городе Умань Черкасской области. В регионе сирены были слышны с 20:00.

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    Марина Совина
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