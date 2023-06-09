Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:23, 9 июня 2023Интернет и СМИ

Немецкий журналист заявил об измождении Зеленского

Журналист Ронцхаймер заявил о полном измождении президента Украины Зеленского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заместитель главреда немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский полностью изможден. Журналист опубликовал на сайте издания интервью с украинским лидером, которое проходило на следующий день после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Как признался в беседе Зеленский, ночью он иногда спит по два часа. Также его часто будят из-за подобных экстренных новостей.

По словам Ронцхаймера, с начала российской специальной военной операции Зеленский работает практически круглосуточно. Кроме того, у президента Украины практически не остается времени на жену и двоих детей. «Пожалуй, ни на одного президента в настоящее время не оказывается большего давления и ожиданий», — заявил журналист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что график начала украинского наступления утвержден. По его словам, все важные решения по планируемой операции уже приняты.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам
    Захарова пошутила о поимке российского медведя-шпиона в Вашингтоне
    Брат российского игрока НХЛ объяснил его отказ приезжать на родину в межсезонье
    ВСУ обстреляли из минометов лодки спасателей в Херсонской области
    Глава ВТБ заявил о наступлении стадии горячей войны в мире
    Немецкий журналист заявил об измождении Зеленского
    Экс-разведчик США объяснил причину подрыва Каховской ГЭС
    Назван универсальный овощ для поддержания красоты и здоровья
    ПВО сбила две ракеты Himars над Луганском
    Звезда «Друзей» купил дом в США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.