Немецкий журналист заявил об измождении Зеленского

Журналист Ронцхаймер заявил о полном измождении президента Украины Зеленского

Заместитель главреда немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский полностью изможден. Журналист опубликовал на сайте издания интервью с украинским лидером, которое проходило на следующий день после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Как признался в беседе Зеленский, ночью он иногда спит по два часа. Также его часто будят из-за подобных экстренных новостей.

По словам Ронцхаймера, с начала российской специальной военной операции Зеленский работает практически круглосуточно. Кроме того, у президента Украины практически не остается времени на жену и двоих детей. «Пожалуй, ни на одного президента в настоящее время не оказывается большего давления и ожиданий», — заявил журналист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что график начала украинского наступления утвержден. По его словам, все важные решения по планируемой операции уже приняты.