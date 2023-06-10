Россиянкам рассказали о праве получения алиментов от мужа

Адвокат Бессонова: россиянки имеют право требовать от мужей алименты во время беременности

Адвокат Виктория Бессонова заявила, что чаще всего жены и бывшие жены требуют алименты от мужей на себя в течение беременности и трех лет после рождения общего ребенка. Об этом праве эксперт рассказала россиянам в интервью «Газете.Ru».

«В таких случаях алименты взыскиваются в твердой денежной сумме и подлежат индексации пропорционально прожиточному минимуму», — объяснила она.

По словам Бессоновой, в 2023 году прожиточный минимум составляет 15 669 рублей, в целом по стране он может отличаться в зависимости от региона.

Адвокат напомнила россиянам, что любой из супругов может взыскать алименты, если действительно нуждается в них, а также при наличии хотя бы одного из обстоятельств. В частности, если партнер ухаживает за общим ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства первой группы.

Кроме того, алименты можно требовать в том случае, если супруг является нетрудоспособным и при этом брак не расторгнут. Также выплаты можно запрашивать от бывшего партнера, если человек долго был в браке и достиг пенсионного возраста в течение пяти лет со дня расторжения брака.

При этом все ситуации рассматриваются судом только в исковом производстве. Сторонам дают возможность доказать уровень своего благополучия и состояние здоровья, заключила Бессонова.

В марте адвокат по семейным делам Елена Корешкова рассказала, что россияне пенсионного возраста могут потребовать алименты от своих совершеннолетних детей при соблюдении определенных условий.

По словам эксперта, дети при этом должны быть совершеннолетними и трудоспособными, а родитель — нетрудоспособным, то есть инвалидом или пенсионером по возрасту, нуждаться в помощи и заботе. Все эти обстоятельства необходимо доказать, особенно факт нуждаемости.