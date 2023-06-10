Сотни людей в сети шутят, что им «американские бургеры дороже родины». Откуда взялся этот мем и как он захватил интернет

«Лента.ру» публикует историю мема «А мне американские бургеры дороже Родины»

В последнее время в соцсетях можно часто заметить мемы, в которых актеры, политики и другие известные личности признаются, что какая-то вещь или явление им дороже другой. Таким образом пользователи сети иронизируют над сюжетами кино, историческими событиями, известными личностями и не только. Основой же для тренда послужил постироничный мем «А мне американские бургеры дороже Родины» с героем видеоигры Five Nights at Freddy’s («Пять ночей "У Фредди"»).

Откуда взялся мем «А мне американские бургеры дороже Родины»

История мема берет начало с изображения, на котором роботизированный монстр-медведь со светящимися глазами держит в когтистой лапе бургер и будто готовится откусить от него полным острых зубов ртом. «А мне амэриканские бургеры дороже Родины», — словно заявляет создание. В правом верхнем углу кадра красноречиво значится логотип «Макдоналдса».

Обычному человеку среднего возраста картинка вряд ли скажет о многом. А вот миллениалам, воспитывающим детей, существо на изображении наверняка покажется знакомым, не говоря уже о юном поколении. Зубастый монстр — медведь-аниматроник из популярной у детей и подростков игровой франшизы Five Nights at Freddy’s (она же FNAF).

Изображение: memepedia.ru

Оригинальный кадр с аниматроником является постером четвертой части игры, на который некто прифотошопил бургер, надпись и логотип «Макдоналдса». Отследить появление отредактированной картинки в сети сложно, однако в ноябре 2022 года она уже присутствовала во «ВКонтакте» и могла быть создана еще раньше.

Возмущенная бабушка, чак-чак и пицца

В середине мая мем с медведем получил перерождение. Пользователи соцсетей и паблики принялись распространять скриншот якобы реальной переписки в WhatsApp, согласно которой некто смеха ради отправил своей бабушке мем с аниматроником, готовым предать Родину ради заокеанского фастфуда. Пожилая женщина юмор не оценила. «*** [сволочь]», — лаконично ответила она, нецензурно обозвав то ли внука-шутника, то ли недостаточно патриотичного монстра.

Несмотря на отсутствие доказательств подлинности переписки, да и очевидно ироничный характер происходящего, в некоторых сообществах в соцсетях даже возникли мини-дискуссии о любви к заграничной еде и уважении к родной стране. «Ну и в чем бабуля не права? Абсолютно мусорная еда», «Бургеры довольно вкусные, но ставить их выше своей Родины — это реально *** [плохой поступок]», — писали комментаторы.

Изображение: memepedia.ru

А вскоре медведь с мема заговорил. Благодаря пользователю TikTok, озвучившему кадр, аниматроник-гурман громогласно заявил о любви к бургерам. За этим последовало и другое творчество: в некоторых видео монстра заставили двигаться, в других о вкусовых предпочтениях рассказывали остальные герои FNAF. Оказалось, что помимо бургеров, у персонажей игры в почете итальянская пицца, грузинские хинкали, японские роллы, казахский бешбармак, а также татарский чак-чак и прочие блюда.

В TikTok подобные видео собирали десятки и сотни тысяч лайков, на YouTube — столько же просмотров. Судя по комментариям, популярность они получили преимущественно у юной аудитории

Новая жизнь мема

Мем с абсурдным наполнением впоследствии модифицировался до менее конкретного формата — универсальной фразы «А мне X дороже Y», с помощью которой можно и пошутить над каким-нибудь явлением, и с юмором рассказать о своих повседневных проблемах. «А мне "Слово пастыря" дороже диснеевских мультфильмов», «А мне сохранить ментальное здоровье дороже, чем ответить на 248 непрочитанных сообщений», «А мне "Добрый Cola" дороже умеренно выраженного хронического эрозивного колита», — писали пользователи Twitter. При этом формат уже стал пользоваться популярностью у более широкой аудитории.

За основу также стали браться персонажи кино и мультфильмов. Например, главный герой «Бойцовского клуба» в меме заявил, что ценит общество потребления больше свободы, а лев Алекс из «Мадагаскара» предпочел американский зоопарк Африке.

Дело дошло и до исторических событий: фразу «А мне американские бургеры дороже Родины» вложили в уста бывшего президента России Бориса Ельцина на открытии «Макдоналдса» в Москве. «А мне солидарность классово сознательных пролетариев дороже братства народов», — говорит в другом посте поэт Владимир Маяковский. Кроме того, с помощью формата пользователи сети вспомнили старые и полюбившиеся мемы.

Изображение: memepedia.ru

Что за игра Five Nights at Freddy’s

Five Nights at Freddy’s — инди-игра в жанре хоррор, созданная американским разработчиком Скоттом Коутоном и вышедшая в 2014 году. Ее сюжет крутится вокруг пиццерии, в которую устраивается ночным охранником главный персонаж.

Главная угроза в игре — находящиеся в пиццерии аниматроники, которые, как вскоре выясняет главный герой, по ночам свободно перемещаются по территории. Если они увидят охранника в нерабочее время, то не признают в нем человека и убьют. Задача игрока — выжить, защищаясь от аниматроников путем закрытия дверей

Геймеры и критики высоко оценили игру, и она получила более десятка продолжений — как каноничных, так и спин-оффов. Персонажи игры, в том числе аниматроники, стали важной частью интернет- и поп-культуры, героями книг, многочисленных видео, артов и фанфиков. При этом любовь к вселенной наиболее юной аудитории вызывала озабоченность и дискуссии среди родителей и педагогов, полагающих, что скримеры и жуткая атмосфера видеоигры негативно влияют на нервную систему маленьких детей.