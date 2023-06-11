В Херсонской области разрешили использовать украинский язык в делопроизводстве

Сальдо подписал указ об использовании украинского языка в делопроизводстве и в общении

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram, что подписал указ об использовании на территории региона в делопроизводстве украинского, а также крымско-татарского языка.

«Подписал указ в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов — также крымско-татарский язык», — говорится в сообщении.

Политик подчеркнул, что президент России Владимир Путин подтвердил важность и своевременность этой меры. Сальдо напомнил, что граждане имеют право на свободный выбор языка общения, воспитания, культуры и творчества, а приоритетной задачей государства служит забота о культурных, духовных и исторических ценностях людей.

Херсонская область стала субъектом России 30 сентября прошлого года по итогам проведенного референдума наряду с ЛНР, ДНР и Запорожской областью. Украина не признала легитимность опроса, на данный момент государство не прекращает обстрелы территории региона.