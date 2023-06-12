Россиянка сорвалась с шестиметровой высоты в пещере и была спасена

В Киндерлинской пещере Башкирии спасли туристку, которая сорвалась с шестиметровой высоты

В Киндерлинской пещере Башкирии спасли туристку, которая сорвалась с шестиметровой высоты. Ее спасение длилось около семи часов. Об этом сообщил региональный главк МЧС в своем Telegram.

Установлено, что 23-летняя россиянка входила в группу из нескольких человек, которая не была зарегистрирована в МЧС и не имела специального снаряжения для посещения пещеры. В итоге, когда она обследовала объект, в 2,5 километра от входа сорвалась с шестиметровой высоты. У нее зафиксировали травмы головы и таза.

В ходе операции, которая длилась около семи часов, спасатели добрались до пострадавшей, ей была оказана первая помощь. Затем девушку закрепили на специальные жесткие носилки и начали поднимать из пещеры.

По данным МЧС, общая протяженность пещеры составляет около 15 километров.