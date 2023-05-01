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22:04, 1 мая 2023Путешествия

В Турции российский турист упал на скалы во время полета на парашюте

Gerçek Alanya: в Аланье российский турист упал на скалы во время полета на парашюте

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В турецкой Аланье российский турист упал на скалы во время полета на парашюте, спасатели пытаются оказать ему помощь. Об этом сообщает портал Gerçek Alanya.

Отмечается, что инцидент произошел в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. В спасении задействованы пожарные и береговая охрана. Упавший в ущелье турист получил переломы и разговаривает с трудом. Мужчину планируют снять со скал и эвакуировать вертолетом в больницы Газипаша или в Анталью, пишет издание.

Ранее в марте российский турист сорвался с 50-метровой скалы на Алтае и погиб. Несчастный случай произошел с 38-летним жителем Кемеровской области на перевале Кату-Ярык Улаганского района республики.

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Юлия Мискевич
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