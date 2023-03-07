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15:48, 7 марта 2023Путешествия

Россиянин сорвался со скалы на Алтае на глазах очевидцев и погиб

Житель Кемеровской области сорвался с 50-метровой скалы на Алтае и погиб

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский турист сорвался с 50-метровой скалы на Алтае и погиб. Об этом говорится в Telegram-канале регионального управления по обеспечению гражданской обороны и предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Несчастный случай произошел с 38-летним жителем Кемеровской области на перевале Кату-Ярык Улаганского района республики. Мужчина ходил по краю скалы, внезапно поскользнулся и упал с высоты на глазах очевидцев.

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Спасатели спустились к туристу при помощи веревки. В ведомстве рассказали, что признаков жизни россиянин не подавал, попытки реанимировать его оказались безуспешны.

Отмечается, что тело мужчины эвакуировали по пологому спуску ущелья с высоты 450 метров и передали медикам.

Ранее в марте две россиянки пострадали при спуске с горного перевала в Окинском районе Бурятии. У одной из путешественниц перелом бедра, у другой — ключицы.

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Фариза Бацазова
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