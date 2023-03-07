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10:07, 7 марта 2023Путешествия

Россиянки отправились в горный поход и остались со сломанными костями

В Бурятии россиянки сломали бедро и ключицу при спуске с перевала Горных духов

Фото: Владимир Лерон / ТАСС

Две россиянки пострадали при спуске с горного перевала в Окинском районе Бурятии. Об этом пишет ТАСС.

Туристки отправились в горный поход в составе группы из девяти человек 24 февраля. В понедельник, 6 марта, женщины травмировались при спуске с перевала Горных духов — у одной из них перелом бедра, у другой — ключицы.

Сообщается, что туристки со сломанными костями не могут передвигаться, они остались в палатке. В республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заверили, что состояние пострадавших удовлетворительное. На помощь россиянкам из поселка Кырен выдвинулись спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, также из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее в январе в Горном Алтае спасатели нашли четырех россиян, пропавших на снегоходах в новогодние праздники в Усть-Коксинском районе республики, нашли живыми. Туристов обнаружили в охотничьей избушке.

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Дарья Рыбак
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