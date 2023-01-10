Стала известна судьба четырех пропавших в Горном Алтае российских туристов

МЧС России сообщило, что потерявшихся в Горном Алтае четырех туристов нашли живыми

Четырех пропавших в Горном Алтае в новогодние праздники российских туристов нашли живыми, сообщило Главное управление (ГУ) МЧС России по региону в Telegram.

Стало известно, что россиян, пропавших на снегоходах 2 января в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, обнаружила группа спасателей в охотничьей избушке. «Найдены. Все живы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что поисковой группе, следовавшей по маршруту потерявшихся, удалось связаться с ними по радиостанции и выяснить, что все туристы живы и в медицинской помощи не нуждаются. В настоящее время сотрудниками МЧС проводятся мероприятия по эвакуации туристов.

О пропаже четырех мужчин сообщалось 8 января. Местным жителем предпринималась попытка поисков на снегоходе, но из-за высокого и рыхлого снежного покрова проехать в урочище Чикала не удалось. 9 января группа из 18 человек в составе спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России и инспекторов ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Алтай прибыла в зону поисков.

Ранее сообщалось, что 40-летний россиянин ушел в район горы Семеновский Шпиль в Сочи через хребет Алек и пропал без вести. На поиски туриста отправились сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

