Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:34, 13 декабря 2022Путешествия

Россиянин отправился в горы Сочи и пропал без вести

МЧС России: спасатели второй день ищут пропавшего без вести в горах Сочи россиянина

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В горах Сочи второй день ищут пропавшего без вести российского туриста. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В ведомстве уточнили, что во вторник, 13 декабря, к поиску 40-летнего россиянина присоединились работники службы спасения города, а также сотрудники аварийно-спасательной службы «Кубань-Спас». «Группы обследуют горно-лесную местность в районе хребтов Алек, Ажек, Иегош и их отрогов, — пояснили в пресс-службе. — Связи с пропавшим по-прежнему нет».

Материалы по теме:
«Я вырубился без задних ног» История россиянина, который покорил высочайшую вершину Африки
«Я вырубился без задних ног»История россиянина, который покорил высочайшую вершину Африки
2 октября 2019
Выше неба. Непал очаровывает все больше туристов со всего мира. Почему они говорят, что готовы остаться там навсегда?
Выше неба.Непал очаровывает все больше туристов со всего мира. Почему они говорят, что готовы остаться там навсегда?
22 марта 2022

Поиски путешественника начались в понедельник, 12 декабря. Мужчина отправился в поход с приятелем еще 9 декабря. Спустя некоторое время они решили разделиться и продолжить путь по разным маршрутам, встретиться вновь туристы договорились 11 декабря. Однако пропавший россиянин, отправившись в район горы Семеновский Шпиль через хребет Алек, не вышел в оговоренное время на связь.

Ранее в августе спасатели эвакуировали с сочинских гор россиянина в тяжелом состоянии. 56-летний турист, который отправился в поход, внезапно почувствовал недомогание на высоте около 1600 метров. Чтобы быстро добраться до пострадавшего, спасатели задействовали вертолет. На борт воздушного судна россиянина дотащили на носилках из горного приюта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Великобритания ввела санкции против российских военачальников
iOS 16 взломали
В российском регионе появятся звание и выплаты для ремесленников
Пешком обогнувший Землю россиянин устроился работать курьером
Российские войска сорвали контратаку ВСУ в направлении Павловки
Олимпийский чемпион попал в авиакатастрофу и чудом выжил
Женщина описала установку виниров под наркозом фразой «худший опыт в жизни»
Минобороны озвучило суточные потери ВСУ на купянском направлении
В Госдуме назвали возможные сроки разблокировки Twitter
Минобороны сообщило о поражении семи пунктов управления ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.