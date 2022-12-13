Россиянин отправился в горы Сочи и пропал без вести

МЧС России: спасатели второй день ищут пропавшего без вести в горах Сочи россиянина

В горах Сочи второй день ищут пропавшего без вести российского туриста. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В ведомстве уточнили, что во вторник, 13 декабря, к поиску 40-летнего россиянина присоединились работники службы спасения города, а также сотрудники аварийно-спасательной службы «Кубань-Спас». «Группы обследуют горно-лесную местность в районе хребтов Алек, Ажек, Иегош и их отрогов, — пояснили в пресс-службе. — Связи с пропавшим по-прежнему нет».

Поиски путешественника начались в понедельник, 12 декабря. Мужчина отправился в поход с приятелем еще 9 декабря. Спустя некоторое время они решили разделиться и продолжить путь по разным маршрутам, встретиться вновь туристы договорились 11 декабря. Однако пропавший россиянин, отправившись в район горы Семеновский Шпиль через хребет Алек, не вышел в оговоренное время на связь.

Ранее в августе спасатели эвакуировали с сочинских гор россиянина в тяжелом состоянии. 56-летний турист, который отправился в поход, внезапно почувствовал недомогание на высоте около 1600 метров. Чтобы быстро добраться до пострадавшего, спасатели задействовали вертолет. На борт воздушного судна россиянина дотащили на носилках из горного приюта.