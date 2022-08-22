Россиянин отправился в горы Сочи и был эвакуирован с инфарктом

Спасатели ЮРПСО МЧС эвакуировали россиянина с горы Фишт вертолетом

Спасатели эвакуировали с гор в Сочи россиянина в тяжелом состоянии. Ему стало плохо во время похода. Об этом сообщается на странице Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (ЮРПСО МЧС) во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в воскресенье, 21 августа, на склоне горы Фишт. 56-летний турист, который отправился в горный поход, внезапно почувствовал недомогание на высоте около 1600 метров. Чтобы быстро добраться до пострадавшего, спасатели задействовали вертолет — на борт воздушного судна россиянина дотащили на носилках из горного приюта.

Пострадавшего передали врачам скорой помощи. «Мужчина находился в тяжелом состоянии, по предварительному диагнозу у него был острый коронарный синдром с нарушением сердечных ритмов, возможен инфаркт миокарда», — говорится в сообщении.

Ранее в августе помощь спасателей понадобилась группе туристов в Бурятии, которые застряли в труднодоступной скалистой местности. Отмечалось, что одна из участниц похода получила травму и не смогла продолжить путь самостоятельно.