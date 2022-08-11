Группа туристов застряла в труднодоступной местности Бурятии

МЧС: туристку 2004 года рождения эвакуировали из труднодоступной местности в Бурятии

Группа незарегистрированных туристов запросила помощь спасателей в Курумканском районе Бурятии. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС республики.

По данным ведомства, в среду, 10 августа, одна из путешественниц получила травму и не могла продолжать путь самостоятельно. Отмечается, что группа застряла в труднодоступной скалистой местности.

На место происшествия выдвинулась группа спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В результате девушку 2004 года рождения эвакуировали вертолетом в поселок Никола Иркутской области и передали врачам скорой помощи.

Ранее в августе отряд МЧС спас россиянку, провалившуюся в снежную трещину на южном склоне горы Эльбрус. Девушка была в составе незарегистрированной туристической группы. На место ЧП прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.