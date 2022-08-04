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Спасение провалившейся в снежную трещину туристки на Эльбрусе попало на видео

На Эльбрусе спасли туристку, провалившуюся в снежную трещину на глубину около трех метров

Отряд МЧС спас россиянку, провалившуюся в снежную трещину на южном склоне горы Эльбрус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как стало известно, в 11:50 мск поступило сообщение о том, что незарегистрированная тургруппа из двух человек попросила о помощи. В ведомстве пояснили, что одна из туристок провалилась в трещину на глубину около трех метров. Сообщается, что на место ЧП прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели «Курорта Эльбрус».

Спасение путешественницы попало на видео. На кадрах видно, как вглубь расщелины протянут специальный трос, спасатели просят девушку отталкиваться ногами. Едва она это делает, ее вытаскивают из снежной ямы. Туристка призналась, что ей было очень холодно, и она уже думала, что погибнет. Отмечается, что травм у нее не выявлено, от медицинской помощи россиянка отказалась.

Ранее в июле стало известно, что российский турист, который пропал во время восхождения на Эльбрус, обнаружен мертвым спустя три дня поисков. Тело мужчины 1964 года рождения из Вологодской области обнаружили на высоте 5,3 тысячи метров.

Ксения Жарова
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