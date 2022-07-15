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Тело пропавшего россиянина на Эльбрусе нашли спустя три дня

На Эльбрусе обнаружили тело туриста из Вологодской области на высоте 5,3 тысячи метров

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российский турист, который пропал во время восхождения на Эльбрус, обнаружен мертвым спустя три дня поисков. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС КБР) главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской республике на своей странице во «ВКонтакте».

Отмечалось, что поисково-спасательные работы завершили в пятницу, 15 июля, в 9:40. К ним привлекались 18 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и две единицы техники.

«Тело мужчины 1964 года рождения из Вологодской области обнаружили на высоте 5,3 тысячи метров. Спасатели транспортируют тело мужчины на поляну Азау для передачи следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Ранее в июле россиянин отправился в одиночку на восхождение на Эльбрус и не вернулся с маршрута — о пропаже мужчины в МЧС заявили его родственники.

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Дарья Рыбак
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