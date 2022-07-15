Тело пропавшего россиянина на Эльбрусе нашли спустя три дня

На Эльбрусе обнаружили тело туриста из Вологодской области на высоте 5,3 тысячи метров

Российский турист, который пропал во время восхождения на Эльбрус, обнаружен мертвым спустя три дня поисков. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС КБР) главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской республике на своей странице во «ВКонтакте».

Отмечалось, что поисково-спасательные работы завершили в пятницу, 15 июля, в 9:40. К ним привлекались 18 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и две единицы техники.

«Тело мужчины 1964 года рождения из Вологодской области обнаружили на высоте 5,3 тысячи метров. Спасатели транспортируют тело мужчины на поляну Азау для передачи следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Ранее в июле россиянин отправился в одиночку на восхождение на Эльбрус и не вернулся с маршрута — о пропаже мужчины в МЧС заявили его родственники.