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Россиянин в одиночку отправился на Эльбрус и пропал без вести

МЧС ищет на Эльбрусе пропавшего альпиниста-одиночку из Вологодской области

Фото: Nikolai Savin / Shutterstock

Спасатели ищут в горах Кабардино-Балкарии туриста-одиночку, который не вернулся с восхождения на Эльбрус. Об этом пишет «Интерфакс».

По информации управления МЧС по Кабардино-Балкарии, 12 июля около 21:10 со службой связались родственники пропавшего без вести россиянина и сообщили, что турист не спустился со склона горы Эльбрус. Отмечалось, что альпинист из Вологодской области отправился на восхождение в одиночку.

Эльбрусский волонтерский отряд МЧС России из 10 человек сразу выдвинулся на поиски мужчины — в условиях почти нулевой видимости из-за плохой погоды поисково-спасательные работы продолжались до 02:43 среды, 13 июля. В настоящий момент поиски возобновлены, в них уже задействовано 13 человек из высокогорного отряда и 3 единицы техники.

Ранее, в мае, на Эльбрусе нашли группу спасателей из 25 человек и 4 туристов, которые застряли на горе из-за непогоды. Отмечалось, что специалисты МЧС проводили эвакуацию путешественников на восточной вершине, однако вскоре перестали выходить на связь.

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Дарья Рыбак
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