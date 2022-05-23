На Эльбрусе нашли застрявших без связи спасателей и туристов

МЧС: на Эльбрусе начали эвакуацию спасателей и туристов, застрявших из-за непогоды

Группа спасателей начала эвакуацию своих коллег и туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Так, в настоящий момент осуществляется спуск найденных людей с высоты 5,3 метра. По данным МЧС, операцию осложняют шквалистый ветер, пурга и температура до минус 30 градусов. Отмечается, что спасатели и путешественники находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее, 23 мая, группа из 25 спасателей МЧС России, проводивших эвакуацию четырех туристов на восточной вершине Эльбруса, перестала выходить на связь. Спасатели отправились в горы на вертолете, однако после приземления воздушное судно вышло из строя.

