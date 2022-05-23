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25 спасателей перестали выходить на связь на Эльбрусе

Проводившие эвакуацию туристов на вершине Эльбруса спасатели перестали выходить на связь

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Группа из 25 спасателей МЧС России, проводивших эвакуацию четырех туристов на Эльбрусе, перестала выходить на связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что на поиски россиян спасатели отправились на восточную вершину Эльбруса на вертолете. После приземления воздушное средство вышло из строя и поисково-спасательная группа разделилась. Связь с ними была потеряна из-за ухудшения погодных условий. По словам собеседников агентства, угрозы их жизни нет.

Предположительное местоположение сотрудников МЧС и туристов в настоящее время известно — три группы спасателей пережидают непогоду в спасательных приютах, остальные 16 человек, включая четырех туристов, могут находиться в хижине на высоте 5,4 тысячи метров. После улучшения погоды за ними отправятся 12 спасателей с высоты 3,8 тысячи метров.

Ранее в апреле с горы Большой Тхач на Кубани также были эвакуированы трое туристов из Москвы. По словам спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России, россияне не рассчитали свои силы и недостаточно подготовились.

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Валентина Процкова
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