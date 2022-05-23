25 спасателей перестали выходить на связь на Эльбрусе

Проводившие эвакуацию туристов на вершине Эльбруса спасатели перестали выходить на связь

Группа из 25 спасателей МЧС России, проводивших эвакуацию четырех туристов на Эльбрусе, перестала выходить на связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что на поиски россиян спасатели отправились на восточную вершину Эльбруса на вертолете. После приземления воздушное средство вышло из строя и поисково-спасательная группа разделилась. Связь с ними была потеряна из-за ухудшения погодных условий. По словам собеседников агентства, угрозы их жизни нет.

Предположительное местоположение сотрудников МЧС и туристов в настоящее время известно — три группы спасателей пережидают непогоду в спасательных приютах, остальные 16 человек, включая четырех туристов, могут находиться в хижине на высоте 5,4 тысячи метров. После улучшения погоды за ними отправятся 12 спасателей с высоты 3,8 тысячи метров.

Ранее в апреле с горы Большой Тхач на Кубани также были эвакуированы трое туристов из Москвы. По словам спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России, россияне не рассчитали свои силы и недостаточно подготовились.