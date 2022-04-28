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Спасатели эвакуировали троих москвичей после неудачного восхождения на Кубани

Троих москвичей эвакуировали со склона горы Большой Тхач с высоты 2,3 тысячи метров
Место происшествия

Место происшествия. Кадр: ЮРПСО МЧС России

Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России эвакуировали троих туристов из Москвы с горы на Кубани. Об этом сообщается на странице ведомства во «ВКонтакте».

Как стало известно, на третий день похода, совершая восхождение на гору Большой Тхач, россияне не рассчитали свои силы и подготовку. По их словам, они не спали всю ночь, так как не смогли поставить палатку: ее порвало ветром. В это время россияне находились на высоте 2,3 тысячи метров.

«Экипировка и снаряжение туристов не соответствовали выбранному маршруту. Также неожиданностью для них стал значительный снежный покров. Они опасались, что сорвутся на склоне», — рассказали о неудачном опыте россиян в ЮРПСО.

Отмечается, что из-за сложного рельефа местности спасатели приняли решение не подниматься за туристами, так как это заняло бы весь световой день, а эвакуировать их бортом вертолета Ка-32. Москвичей доставили на базу МЧС, медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее в январе группа российских альпинистов, поднимающихся на Эльбрус, чуть не попала под большой падающий валун весом несколько тонн. Инцидент попал на видео — камень изменил направление движения и, укатившись в сторону, остановился, никто из туристов не пострадал.

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Дарья Рыбак
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