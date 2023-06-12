В США спрогнозировали исход будущих выборов президента

Аналитик Уолтер: выборы президента США завершатся победой Байдена по сценарию 2020 года

Аналитик из компании Cook Political Report Эми Уолтер спрогнозировала, каким образом в США могут пройти выборы президента страны в 2024 году. Об этом она высказалась в эфире телеканала CBS.

Уолтер предположила, что будущие выборы президента США пройдут по сценарию 2020 года и завершатся победой действующего лидера страны Джо Байдена. По ее мнению, во время прошлого голосования многие сделали выбор в его пользу «только потому, что он не был [экс-президентом США] Дональдом Трампом».

«Кажется, что речь будет идти о тех же "типах" избирателей. Эти избиратели могут быть и не в восторге от Джо Байдена, от его деятельности, но они будут считать, что у них нет другого выбора, кроме как проголосовать за него, поскольку они не приемлют альтернативу», — отметила она.

При этом эксперт добавила, что вокруг Байдена нет такого культа личности, как вокруг бывшего президента США Барака Обамы или Трампа. Она также допустила, что выборы могут стать похожими на голосование в 2016 году, когда множество американцев были еще больше удручены своим выбором.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден сообщил, что намерен добиваться переизбрания на высший государственный пост. В свою очередь Трамп заявил о способности трижды победить на следующих президентских выборах.

