Российские войска выбили ВСУ из Макаровки на Времевском выступе

«РВ»: 127-я дивизия российских войск вернула под контроль Макаровку на Времевском выступе

Российские войска выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Макаровка на Времевском выступе Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ).

Уточняется, что бойцам 127-й дивизии удалось вернуть село под контроль при массированной поддержке авиации.

«Армейская авиация продолжает активно наносить удары по технике и скоплениям противника», — говорится в сообщении.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные перешли в контратаку в районе Времевского выступа в Запорожской области. По его словам, украинские войска не взяли ни одну высоту.