Слушание по делу об убийстве премьера Японии отменили из-за неизвестного пакета

Слушание по делу об убийстве экс-премьера Японии Абэ отменено из-за подозрительного пакета

В Японии первое предварительное слушание по делу об убийстве экс-премьера страны Синдзо Абэ отменили из-за подозрительного пакета, доставленного в здание суда. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что заседание должно было состояться 12 июня во второй половине дня в окружном суде города Нара. Однако перед его началом в здание поступил подозрительный пакет от неизвестного отправителя.

В результате всех сотрудников и посетителей суда эвакуировали. На место была направлена группа специалистов, которая должна была проверить полученный предмет на наличие взрывчатых веществ.

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ был убит 8 июля 2022 года в результате покушения на предвыборном мероприятии в городе Нера. Бывший военнослужащий ВМС Сил самообороны Японии Тэцуе Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Позднее он объяснил, что Абэ якобы связан с некой группой лиц, из-за которой у его семьи возникли серьезные финансовые проблемы. В январе прокуратура предъявила ему официальное обвинение в убийстве.

