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11:01, 13 июня 2023Силовые структуры

Россиянка избивала новорожденного сына в больнице и попала под суд

Под Архангельском осудят 26-летнюю мать, избивавшую новорожденного сына из-за неприязни

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Архангельской области суд рассмотрит дело 26-летней местной жительницы, истязавшей новорожденного сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ноябре 2022 года женщина лежала в больнице после родов и из-за неприязни к младенцу избивала его руками. Сотрудники медицинского учреждения заметили ссадины на теле малыша и обратились в полицию.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») и статье 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним») Уголовного кодекса РФ.

Отмечается, что мальчика изъяли из семьи. Сейчас он находится в больнице.

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    Екатерина Власова
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