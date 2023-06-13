Чехов заявил об отражении атаки ВСУ группировкой «Восток» на южнодонецком направлении

Подразделения группировки ВС России «Восток» отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) до взвода западнее Левадного, а также уничтожили живую силу, три танка и три бронемашины на южнодонецком направлении. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки Олег Чехов.

Кроме того, расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили танк и живую силу противника западнее Великой Новоселки, а силы ПВО сбили украинский беспилотник «Фурия», заявил Чехов.

Ранее российские военные южной группировки войск отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском направлении. Авиация группировки поразила опорные пункты украинских военных в районе Белогоровки, Красного, Клещиевки и Новгородского.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).