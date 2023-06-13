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15:47, 13 июня 2023Забота о себе

Врач запретила есть хлеб с маслом некоторым россиянам

Диетолог Соломатина: хлеб с маслом не стоит есть при сахарном диабете и атеросклерозе

Фото: insung yoon / Unsplash

Белый хлеб с маслом не стоит есть при некоторых заболеваниях, предупредила россиян врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, в белом хлебе нет почти ничего, кроме «пустых калорий и сахара», а сливочное масло калорийно и содержит холестерин, поэтому такие бутерброды запрещены людям с сахарным диабетом и лишним весом. «У кого зашкаливают параметры веса, сахара, холестерина, имеется атеросклероз, им не нужен белый хлеб с маслом», — сказала Соломатина.

При этом, если проблем со здоровьем нет, продолжила врач, можно делать бутерброды с маслом, подобрав альтернативу белому хлебу. «Лучше, если это будет цельнозерновой хлеб, на который мы не кладем, а намазываем кусочек масла. Как утренний бутерброд вполне себе подойдет», — резюмировала Соломатина.

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    Александра Лисица
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