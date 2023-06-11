Кардиолог назвала три вредных для сердца продукта

Кардиолог призвал сократить употребление мяса, фаст-фуда и масел для здоровья сердца

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев призвал сократить употребление трех продуктов, чтобы вернуть контроль над холестерином. Об этом он рассказал в беседе с «Медик Форум».

Он назвал это вещество «тихим убийцей», который повышает риск болезней сердца. При этом некоторые продукты питания могут повысить уровень насыщенных жиров, и, следовательно, уровень холестерина в крови.

Варфоломеев порекомендовал сократить употребление мяса, особенно, переработанного. «Переработанное мясо, такое как жирный бекон, сосиски, гамбургеры и мясные консервы, являются худшими конкурентами, а также жирное красное мясо», —сказал он.

Отказаться стоит и от частого употребления фаст-фуда, так как в нем содержится много соли, которая увеличивает риск сердечных заболеваний, утверждает врач.

Кроме того, по словам Варфоломеева, сливочное масло, а также спреды нужно заменить на масла, изготовленные из овощей и семян, например, на оливковое или рапсовое.