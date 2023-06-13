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17:19, 13 июня 2023Бывший СССР

Путин удивился поддержке неонацистов имеющим еврейские корни Зеленским

Путин выразил недоумение, что имеющий еврейские корни Зеленский поддерживает неонацистов

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, как его украинский коллега Владимир Зеленский, имея еврейские корни, может поддерживать неонацистов. Об этом российский лидер заявил на встрече с военкорами, передает портал «Смотрим».

«Не понимаю, как человек, у которого в жилах еврейская кровь, который возглавляет государство Украина, может поддерживать неонацистов», — сказал Путин.

Он добавил, что удивлен, как можно возводить в ранг национального героя лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеру, который уничтожал гражданское еврейское население. «То, что там происходит, в историческом плане нас никогда не устроит, и когда шел переговорный процесс, в том числе в Стамбуле, мы постоянно ставили этот вопрос», — заключил Путин.

Ранее российский президент сообщил, что цели специальной военной операции на Украине могут корректироваться, но в целом остаются неизменными. По его словам, они носят фундаментальный характер.

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял запрещенную в России ОУН, действовавшую на Западной Украине. Он тесно сотрудничал с нацистской Германией. В 1959 году был ликвидирован в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.

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