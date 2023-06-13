Путин удивился поддержке неонацистов имеющим еврейские корни Зеленским

Путин выразил недоумение, что имеющий еврейские корни Зеленский поддерживает неонацистов

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, как его украинский коллега Владимир Зеленский, имея еврейские корни, может поддерживать неонацистов. Об этом российский лидер заявил на встрече с военкорами, передает портал «Смотрим».

«Не понимаю, как человек, у которого в жилах еврейская кровь, который возглавляет государство Украина, может поддерживать неонацистов», — сказал Путин.

Он добавил, что удивлен, как можно возводить в ранг национального героя лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеру, который уничтожал гражданское еврейское население. «То, что там происходит, в историческом плане нас никогда не устроит, и когда шел переговорный процесс, в том числе в Стамбуле, мы постоянно ставили этот вопрос», — заключил Путин.

Ранее российский президент сообщил, что цели специальной военной операции на Украине могут корректироваться, но в целом остаются неизменными. По его словам, они носят фундаментальный характер.

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял запрещенную в России ОУН, действовавшую на Западной Украине. Он тесно сотрудничал с нацистской Германией. В 1959 году был ликвидирован в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.