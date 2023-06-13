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17:43, 13 июня 2023Россия

В России назвали условия достижения целей СВО

Депутат ГД Чепа: цели СВО будут достигнуты, когда Россия получит гарантии безопасности

Фото: РИА Новости

Цели и задачи СВО можно будет считать достигнутыми после того, как России предоставят гарантии безопасности, о которых она говорила еще в 2021 году, а также после того, как право на безопасность получат люди, проживающие на территории присоединившихся регионов. Об этом в разговоре с Лентой.ру заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы должны иметь четкие гарантии того, что люди, проживающие, как минимум, в четырех областях, будут защищены от агрессии. Во-вторых, мы должны получить гарантии безопасности, о которых четко говорили еще в 2021 году. Мы помним, что Украина под властью [президента страны Владимира] Зеленского в 2021 году говорила о необходимости получения ядерного статуса, о вступлении в НАТО», — напомнил Чепа.

По словам политика, это, в том числе, создавало угрозу безопасности не только России, но даже Европы. Чепа подчеркнул, что достижение мира на территории Украины тесно связано с безопасностью всего мира.

«Так что демилитаризация и денацификация — это не просто какие-то понятия, заявления, это должны будут быть конкретные действия, решения, которые поддержит украинская власть», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине могут корректироваться, но в целом остаются неизменными.

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