Дипломат прокомментировал приговор экс-сотрудникам спецслужб Сербии

Чумаков назвал насмешкой приговор экс-сотрудникам спецслужб Сербии Станишичу и Симатовичу

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Чумаков прокомментировал приговор бывшим сотрудникам спецслужб Сербии Йовице Станишичу и Франко Симатовичу. Его слова передает РИА Новости.

Чумаков назвал приговор насмешкой над правовыми инструментами в области защиты прав человека. «Убеждены: с решениями подобного качества о достижении устойчивого межнационального примирения не может быть и речи», — заявил он.

По его словам, суд проигнорировал недостаточность доказательств, однако использовал концепцию «совместного преступного предприятия» по якобы выселению тех, кто не является этническими сербами, с территорий Хорватии, а также Боснии и Герцеговины. «По результатам подобного "творчества" оправдательный приговор превратился в свою полную противоположность», — отметил дипломат.

Йовице Станишич и Франко Симатович обвинялись в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев войны в ходе конфликтов 1990-х годов в Хорватии и Боснии и Герцеговине, однако были оправданы Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) в 2013 году. В июне 2017 года в их отношении начался повторный судебный процесс, который решили начать из-за ошибок в ходе суда первой инстанции. Оба обвиняемых вину не признали.

В мае судьи Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) вынесли Станишичу и Симатовичу окончательный приговор, увеличив срок их заключения до 15 лет.

