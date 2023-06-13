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12:22, 13 июня 2023Ценности

Россиянкам назвали самое модное окрашивание для длинных волос

Колорист Татьяна Лисина назвала модным однотонное окрашивание длинных волос

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Тренер-колорист международного уровня Татьяна Лисина назвала россиянкам самое модное окрашивание для длинных волос. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

По словам эксперта, обладательницам прядей данного типа любого возраста подойдет однотонное окрашивание в пастельные цвета с легким рыжим отливом. Кроме того, в подобных случаях будет уместно смотреться блонд, а также оттенки капучино и латте, отметила специалистка. В то же время женщинам с контрастной внешностью можно выбирать насыщенно-черный цвет.

«Также сейчас доминируют все шоколадные оттенки на шестом уровне глубины тона», — добавила собеседница издания.

Ранее Татьяна Лисина также назвала россиянкам придающее объем волосам окрашивание. По мнению эксперта, обладательницам редких прядей стоит присмотреться к широкому мелированию.

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    Алина Гостева
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